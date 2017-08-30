Ardahan'da PKK propagandasına 5 tutuklama

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, () - ARDAHAN'DA terör örgütü PKK propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.