Ardahan'da gençlerin bıçaklı kavgası: 1 ölü

ARDAHAN'da dün bir grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada, Korkut Esen (15), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki 23 Şubat İlkokulu'nun önünde bulunan durakta meydana geldi. Bir grup genç, kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Korkut Esen, bıçakla yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut Esen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.