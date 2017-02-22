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Ardahan'da FETÖ operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN ()- ARDAHAN Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 24 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

Ardahan'da FETÖ operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN ()- ARDAHAN Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 24 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada FETÖ/PDY'ye üye olma soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nce geçen 8 Şubat günü Ardahan merkezli 18 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında karakol amiri, komiser, komiser yardımcısı, polis memuru bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 24 şüpheli, 'Silahlı Terör Örgütü FETÖ / PDY'ye üye olma suçundan tutuklandı.





 

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