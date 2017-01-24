Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına 5 tutuklama

Deniz BAŞLI/ARDAHAN () - ARDAHAN'da sosyal medya üzerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret etmek' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 5 kişi tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 6 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada delil niteliği olduğu düşünülen eşyalara el konulurken, Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı serbest bırakıldı.