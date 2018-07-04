Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı

Arbel Gıda'nın sahiplerine FETÖ'den gözaltı kararı

MERSİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Arbel Gıda'nın sahibi 4 kardeş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında firmaya yakınlığıyla bilinen 2 kişi de terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına...

Arbel Gıda'nın sahiplerine FETÖ'den gözaltı kararı
MERSİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Arbel Gıda'nın sahibi 4 kardeş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında firmaya yakınlığıyla bilinen 2 kişi de terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında bir dönem Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığ ile Akdeniz Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği ve Ulusal Baklagil Konseyi Başkanlığı da yapan işadamı Mahmut Arslan, kardeşleri Hüseyin, Ali ve Hasan Arslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Mahmut ve Hasan Arslan kardeşler hakkında PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlarından da gözaltı kararı verildiği bilgisine ulaşıldı.
Arslan kardeşlere ulaşamayan polis, Arbel grubuna yakın oldukları belirlenen 2 kişiyi de terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alarak emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325