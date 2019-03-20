Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Arazi tartışmasında komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Selahattin Pamukçu'yu (64) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Pamukçu (64), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dereçatı köyünde geçen...

Arazi tartışmasında komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis
KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Selahattin Pamukçu'yu (64) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Pamukçu (64), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Dereçatı köyünde geçen yıl meydana gelen olayda Yusuf Pamukçu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusu Selahattin Pamukçu'yu, tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Yusuf Pamukçu, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yusuf Pamukçu, savunmasında, "Daha önceden aramızda husumet vardı. Olay günü, tarlaya balya sarmaya gidiyordum. Ben traktör ile giderken o karşıma çıktı. Elinde sopa vardı, bana sürekli küfür ediyordu. Elindeki sopayı aldım, birkaç kez bana vurmuştu. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Yaralandığını gördüm, 112 ve jandarmayı aradım" dedi.
Mahkeme heyeti, Yusuf Pamukçu'ya, ömür boyu hapis cezası ve 'ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328