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Arazi tartışması kanlı bitti: Baba öldü, oğlu yaralandı
ADANA'da, Sabah S., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Zeki Bahçe'yi tabancayla vurarak öldürdü, oğlu Mustafa Bahçe'yi de aynı silahla yaraladı. Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde meydana...
GÜVENLİK 06.11.2019, 23:49
ADANA'da, Sabah S., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Zeki Bahçe'yi tabancayla vurarak öldürdü, oğlu Mustafa Bahçe'yi de aynı silahla yaraladı.
Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sabah S. ve Zeki Bahçe, iddiaya göre bugün aynı nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabah S., tabanca ile Zeki Bahçe ve yanındaki oğlu Mustafa Bahçe'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeki Bahçe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Bahçe'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından yakalanan şüpheli Sabah S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sabah S. ve Zeki Bahçe, iddiaya göre bugün aynı nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabah S., tabanca ile Zeki Bahçe ve yanındaki oğlu Mustafa Bahçe'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeki Bahçe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Bahçe'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından yakalanan şüpheli Sabah S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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