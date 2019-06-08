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'Arazi' kavgasında anne ile polis memuru oğlu av tüfeğiyle öldürüldü

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında çıkan kavgada, polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, av tüfeğiyle vurularak, yaşamını yitirdi. Tüfeği ateşlediği belirlenen Y.A.,...

'Arazi' kavgasında anne ile polis memuru oğlu av tüfeğiyle öldürüldü

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında çıkan kavgada, polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, av tüfeğiyle vurularak, yaşamını yitirdi. Tüfeği ateşlediği belirlenen Y.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Ancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram için memleketi Malatya'ya gelen, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Aybar ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekten çıkan saçmalar, Bekir ve annesi Fatma Aybar'a isabet etti. Anne- oğul, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bekir Aybar ile Fatma Aybar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne- oğulun cansız bedenleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
TÜFEĞİ ATEŞLEYEN GÖZALTINDA
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kavgada av tüfeğiyle ateş ettiği belirlenen Y.A.'yı Derinboğaz Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, Y.A.'nın olay sonrası kaçan kardeşi C.A.'yı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan güvenlik güçleri, akrabalar arasında tekrar kavga çıkmaması için mahallede güvenlik önlemi aldı.

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