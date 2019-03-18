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Arazi kavgası cinayetinde şüpheli ve 7 yakını adliyede

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazi kavgasında av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih'i (53) öldüren, kızı Mesudiye Kılıç'ı (54) yaralayan S.Ü. ile gözaltına alınan 7 yakını,...

Arazi kavgası cinayetinde şüpheli ve 7 yakını adliyede

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazi kavgasında av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih'i (53) öldüren, kızı Mesudiye Kılıç'ı (54) yaralayan S.Ü. ile gözaltına alınan 7 yakını, adliyeye sevk edildi.
Serik'e bağlı Çatallar Mahallesi Kır mevkiinde dün meydana gelen olayda S.Ü., iddiaya göre daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mehmet Ali Merih ile çocukları Rüştü Merih ve Mesudiye Kılıç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü. yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ve çocuklarına ateş açtı. 3 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanırken, S.Ü. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Mehmet Ali Merih Serik Devlet Hastanesi'nde, Rüştü Merih de Aksu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Mesudiye Kılıç ise sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
YAKINLARI DA GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan S.Ü., kısa süre sonra tüfeğiyle birlikte karakola giderek teslim oldu.  Savcılığın talimatıyla jandarma ekipleri S.Ü.'nün 7 yakınını da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi S.Ü. ve yakınları bugün adliyeye sevk edildi. Tartışmanın her iki ailenin de kullandığı hazine arazisindeki sınır anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtildi.

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