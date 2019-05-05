Arazi aracıyla derede mahsur kalanları belediye ekibi kurtardı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, arazi aracıyla karşı kıyıya geçmeye çalışan 4 kişi, derede mahsur kaldı. Araç ve içindekiler, belediye ekibince iş makinesiyle kurtarıldı.
Ceylanpınar kırsalında bulunan Yukarı Karataş Mahallesi'ndeki Cırcıp Deresi'nden arazi aracıyla karşı kıyıya geçmeye çalışan 4 kişi, suda kaldı. Araçtakilerin yardım istemesi üzerine Ceylanpınar Belediyesi ekibi, iş makinesi bölgeye geldi. İş makinesiyle arazi aracı çekilerek, derenin karşısına geçirildi. Karşı kıyıda araçtan inen 4 kişi, belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, arazi aracıyla karşı kıyıya geçmeye çalışan 4 kişi, derede mahsur kaldı. Araç ve içindekiler, belediye ekibince iş makinesiyle kurtarıldı.