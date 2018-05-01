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Arazi anlaşmazlığı tartışmasında 2 yeğenini öldürdü

AFYONKARAHİSAR'da Celal Coşkun, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenleri  Hasan (19) ve Hüseyin Coşkun'u (23) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, 28 Nisan günü Merkeze bağlı Kızıldağ köyü Karakaya mevkiinde meydana...

Arazi anlaşmazlığı tartışmasında 2 yeğenini öldürdü
AFYONKARAHİSAR'da Celal Coşkun, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenleri  Hasan (19) ve Hüseyin Coşkun'u (23) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, 28 Nisan günü Merkeze bağlı Kızıldağ köyü Karakaya mevkiinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Celal Coşkun ile hayvan otlatan yeğenleri Hasan ve Hüseyin Coşkun kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Coşkun, yanındaki av tüfeğiyle yeğenlerine 5 el ateş açtıktan sonra kaçtı.
Olaydan bir gün sonra Coşkun kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri Celal Coşkun ile kendisine yardım ettiği öne sürülen kardeşleri Osman ve Fazıl Coşkun'u gözaltına aldı.
Celal Coşkun'un 'cinayet' suçundan 13 yıl cezaevinde kaldığı ve 6 ay önce tahliye olduğu belirtildi. 3 kardeş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hasan ve Hüseyin Coşkun kardeşlerin cenazeleri de köyde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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