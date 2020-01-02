Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi tutuklandı
Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE, (Aydın), ()- AYDIN'ın Çine ilçesinde, Halil Özdemir (46) arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Adil Bağdatlı'yı (80) tabancayla vurarak öldürdü. Polise teslim olan Özdemir mahkemece tutuklandı. Olay,...
Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE, (Aydın), ()- AYDIN'ın Çine ilçesinde, Halil Özdemir (46) arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Adil Bağdatlı'yı (80) tabancayla vurarak öldürdü. Polise teslim olan Özdemir mahkemece tutuklandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, Sanayi Sitesi A Blok'taki oto yedek parçası satılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Halil Özdemir ile eniştesi Adil Bağdatlı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Özdemir, Bağdatlı'ya tabanca ile ateş etti. Bağdatlı kanlar içerisinde kalırken, Özdemir kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Adil Bağdatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan Halil Özdemir ise bir süre sonra polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Özdemir, tutuklandı.
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