Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum olsun istiyorum
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum...
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama

Arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyini öldürdü, yeğenini yaraladı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Yaşar Altan (46), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Ramaza Altan'ı (52) tabancayla vurarak öldürdü, yeğeni Murat Altan'ı (24) ise yaraladı. Olay, saat 14.30 sıralarında Barakobası köyünde...

Arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyini öldürdü, yeğenini yaraladı
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Yaşar Altan (46), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Ramaza Altan'ı (52) tabancayla vurarak öldürdü, yeğeni Murat Altan'ı (24) ise yaraladı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Barakobası köyünde meydana geldi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Yaşar Altan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu infaz koruma memuru ağabeyi Ramazan Altan ile tartışmaya başladı. Ramazan Altan'ın oğlu Murat Altan babası ve amcasını ayırmak için araya girdi. Bu sırada Yaşar Altan, yanında bulunan tabancayı çekip, ağabeyi Ramazan'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ramazan ve oğlu Murat Altan kanlar içerisinde yere yığılırken, Yaşar Altan ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Altan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Murat Altan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Altan'ın cesedi ise inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri Yaşar Altan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328