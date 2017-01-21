Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçti, son söz Milletin
Anayasa Meclis'te tamam, son söz...
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...

Aranan uyuştucu hükümlüsü kavgaya karışınca yakalandı

BURSA ()-BURSA'da inşaatta vinç operatörü olarak çalışan Ramazan Sürmeli'yi park halindeki otomobile çarptığı için dövüp kaçtığı iddia edilen Celil Işık, jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Işık'ın uyuştucu ticareti yapmak...

Aranan uyuştucu hükümlüsü kavgaya karışınca yakalandı

BURSA ()-BURSA'da inşaatta vinç operatörü olarak çalışan Ramazan Sürmeli'yi park halindeki otomobile çarptığı için dövüp kaçtığı iddia edilen Celil Işık, jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Işık'ın uyuştucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkartılan Işık tutuklandı.
Merkez Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü inşaatta vinç operatörü olarak çalışan 36 yaşındaki Ramazan Sürmeli park halindeki 05 DD 197 plakalı otomobile çarpıp hasar verince tartıştığ 38 yaşındaki Celil Işık tarafından dövüldü. Yüzüne pense ve yumruk ile vurulunca yaralanan Ramazan Sürmeli'nin şikayeti üzerine kaçan Celil Işık dün kavganın olduğu mahallede kahvehanenin önünde otururken jandarma tarafından yakalandı. Kimlik kontrolünde Işık'ın, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce uyuşturucu ticareti yapmak ve temin etmek suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkartılan Işık hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezasının infazı nedeniyle tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55