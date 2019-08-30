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Aranan şüphelilere 'şafak' operasyonu

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 'şafak' operasyonunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 68 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro...

GÜVENLİK 30.08.2019, 13:10
Aranan şüphelilere 'şafak' operasyonu
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 'şafak' operasyonunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 68 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için önceden belirlenen adreslere 'şafak' vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 41'i ifade almaya yönelik, 27'si aranan olmak üzere 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Müteferrika Büro Amirliği'ne götürüldü.
Operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı, gasp, cinayet, hırsızlık, kayıplar, yankesicilik ve dolandırıcılık ile oto hırsızlık büro amirliklerine bağlı 67 ekip ve 160 personel destek verdi.

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