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Aranan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki, 1'i hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası, diğeri hakkında ise yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Kuşadası'nda...

Aranan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki, 1'i hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası, diğeri hakkında ise yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Kuşadası'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, Değirmendere mevkisinde sürücüsünün tedirgin davranışlarından şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Polis, içinde 2 kişi bulunan otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 40 dakikalık kovalamaca sonucu otomobil Kuşadası Sanayi Sitesi arkasında durduruldu. Otomobildeki B.K. ve F.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden B.K.'nin hakkında dört ayrı uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan kesinleşmiş 4,5 yıl hapis cezası bulunduğu, F.T.'nin hakkında da uyuşturucu madde satmak, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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