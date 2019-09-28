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Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı (2)
SERBEST BIRAKILDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, adliyeye sevk edilen K.K.'nin 'cinsel taciz' suçlamasıyla ifadesi alındı. K.K., 'görevli memura direnme' suçundan çarptırıldığı para cezasını...
GÜVENLİK 28.09.2019, 12:05
SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, adliyeye sevk edilen K.K.'nin 'cinsel taciz' suçlamasıyla ifadesi alındı. K.K., 'görevli memura direnme' suçundan çarptırıldığı para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.
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