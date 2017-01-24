Aranan şüpheli, evinde bir kadınla yakalandı

Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, () - MUŞ'ta 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan aranan bir kişi, evinde nikahsız yaşadığı kadınla yakalandı. Muş Merkeze bağlı Kıyık Köyü kavşağında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile PKK/KCK Terör Örgütü mensupları arasında geçen 1 Ağustos'ta çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bu olayla ilgili aranan 1 şüpheli, Muş Soğucak Köyünde bulunan evinde yakalandı. Şüpheli ve nikahsız yaşadığı kadın 'Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etme' iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.