Aranan PKK üyesi, tarihi eserle yakalandı

Umurlu Mahallesi ile Serçeköy Mahallesi arasındaki yol kontrol noktasında, dün akşam saatlerinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Otomobilde bulunan A.K.'nin kimlik sorgusunda, terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak, ev ve iş yerindan hırsızlık ile uyuşturucu bulundurmak- kullanmak suçlarından arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin kullandığı otomobilde ise 15 adet bakır sikke bulundu. Gözaltına alınan A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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