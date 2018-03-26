Aranan PKK üyesi, şüpheli araçta yakalandı

ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan S.B. yakalandı.

Tercan ilçesi Mercan beldesi yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, Erzurum’dan Erzincan’a seyreden şüpheli bir araç güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/525 sayılı kararı gereğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' aranan S.B., araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yapılan sorgulamanın ardında bu sabah saatlerinde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.