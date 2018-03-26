Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Aranan PKK üyesi, şüpheli araçta yakalandı

ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan S.B. yakalandı. Tercan ilçesi Mercan beldesi yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, Erzurum’dan Erzincan’a...

Aranan PKK üyesi, şüpheli araçta yakalandı
ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan S.B. yakalandı.
Tercan ilçesi Mercan beldesi yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, Erzurum’dan Erzincan’a seyreden şüpheli bir araç güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/525 sayılı kararı gereğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' aranan S.B., araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yapılan sorgulamanın ardında bu sabah saatlerinde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314