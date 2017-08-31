Aranan PKK'lı Kütahya'da yakalandı

KÜTAHYA'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen 25 yaşındaki Adil S., Kütahya'da polisin operasyonuyla yakalandı. Adil S. ile aynı evde bulunan kardeşi 22 yaşındaki A.S. ile amcasının oğlu 23 yaşındaki E.S. de gözaltına aldı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan Batman 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı bulunan ve PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Adil S.'nin kaldığı 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Polislerin çelik yelek giydiği operasyonda Adil S. yakalandı. Adil S. ile aynı evde kalan kardeşi A.S. ile amcasının oğlu E.S. de gözaltına alındı.Şüpheliler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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