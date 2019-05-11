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Aranan hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.Ş., yanındaki Suriyeli Ç.M. ile birlikte yakalandı. A.M.Ş. sevk edildiği adliyede tutuklandı,...

Aranan hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.Ş., yanındaki Suriyeli Ç.M. ile birlikte yakalandı. A.M.Ş. sevk edildiği adliyede tutuklandı, Ç.M. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün öğlen saatlerinde, şüphelendikleri hafif ticari aracı Çamlık kavşağında durdurdu. Araçtan indirilen iki kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, Ç.M.'nin Suriye uyruklu olduğu, Türk vatandaşı A.M.Ş.'nin ise cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Ayrıca A.M.Ş.'nin 'yağma', 'dolandırıcılık', 'silahla tehdit' gibi 16 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise 7 metre uzunluğunda şişme bot, bir bot motoru ele geçirildi. Gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.M.Ş. tutuklandı. Suriye uyruklu Ç.M. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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