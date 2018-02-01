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Aranan hükümlü, kebap yerken yakalandı

ADANA'da 35 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 45 yaşındaki Kaplan Gezici, kebap yerken yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Adana, Antalya, Mersin...

Aranan hükümlü, kebap yerken yakalandı
ADANA'da 35 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 45 yaşındaki Kaplan Gezici, kebap yerken yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Adana, Antalya, Mersin ve Osmaniye'de hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Kaplan Gezici'yi yakalama için çalışma başlattı. Zanlının merkez Seyhan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda olduğunu tespit eden polis, işyerine baskın düzenledi. Kebap yerken yakalanan zanlı polislere, " Bir kebap bile yedirmediniz" dedi. Yakalanan Gezici, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


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