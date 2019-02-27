Aranan hükümlü, kamyonetin kasasında yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti ilçe girişinde durdurdu. Kamyonetin arka kısmında bulunan narenciye kasalarının arasına giren ekipler, burada gizlenen 1 kişiyi yakaladı. Kimlik bilgilerini gizleyen şüphelinin parmak izini alan jandarma, şüphelinin 'dolandırıcılık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, hayvan hırsızlığı ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma' gibi 7 farklı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlüyü cezaevine teslim etti.
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