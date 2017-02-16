Aranan DEAŞ'lı, Tekirdağ'da yakalandı

Mehmet YİRUN/KAPAKLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan G.K., jandarma tarafından yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan G.K.'nın Kapaklı İlçesi'nde bulunduğunu belirledi. Jandarma, G.K.'yı ilçede düzenlediği operasyonla yakalarken, evinde yapılan aramada örgütle ilgili çok sayıda doküman ve yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan G.K., ile ilgili soruşturma sürüyor.

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