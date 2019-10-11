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Aranan 4 kişi, şafak baskınıyla yakalandı

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, şafak operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ne çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş...

GÜVENLİK 11.10.2019, 10:28
Aranan 4 kişi, şafak baskınıyla yakalandı
ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, şafak operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ne çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği baskında evlere giren ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı. Evlerde yapılan aramada da 4 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca operasyon anı 'drone' ile havadan görüntülendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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