Aranan 2 FETÖ şüphelisi gaybubet evlerinde yakalandı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde yakalanan 4'üncü sınıf eski emniyet müdürü H.Y. ve eski kurmay yarbay M.E.C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde yakalanan 4'üncü sınıf eski emniyet müdürü H.Y. ve eski kurmay yarbay M.E.C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAFLI
06 Nisan 2018 Cuma 16:10
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde yakalanan 4'üncü sınıf eski emniyet müdürü H.Y. ve eski kurmay yarbay M.E.C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı