Aranan 2 cinsel taciz hükümlüsü yakalandı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Bandırma ve Gönen ilçelerinde, cinsel taciz suçundan 10 yıl, 10 hapis cezasına hükümlü 44 yaşındaki Mehmet K. ve 25 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan 28 yaşındaki Fatih Ş., polis tarafından yakalandı.

Gönen’de 5 yıl önce 22 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikâyet edilen Mehmet K. hakkında Bandırma Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatıldı. Ancak tüm aramalara rağmen bulunamayınca Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Mehmet K. gıyabında 10 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın Yargıtay tarafından onaylanması üzerine ceza kesinleşti. Mehmet K. Gönen İlçesinde yapılan operasyonda yakalandı.

Yine cinsel taciz hükümlüsü olan Fatih Ş. ise Bandırma girişindeki polis kontrol noktasında yakalandı. Bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve alıkoyduğu iddiasıyla gıyabında yargılanan ve Fatih Ş. de Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mehmet K. ve Fatih Ş. adli işlemlerin ardından Bandırma M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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