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Araklı’da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (9)

SELDE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI Trabzon’un Araklı ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 3 kişinin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü sel felaketinin ilk gününde, DSİ ve AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları...

Araklı’da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (9)

SELDE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI
Trabzon’un Araklı ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 3 kişinin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü sel felaketinin ilk gününde, DSİ ve AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden tahliyeleri sağlanan 76 kişinin kurtarılma anlarına ait fotoğraflar ortaya çıktı. İlçenin Çamlıktepe Mahallesi'nde aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu kişilerin, DSİ ve AFAD ekipleri tarafından Karadere üzerinden ulaşılan noktadan halat yardımıyla ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldığı anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Çevre kentlerden de takviye gelen arama kurtarma birliklerince sel ve heyelan bölgesinden kurtarılan 76 kişinin, askeri helikopterle ilçe merkezine tahliyeleri sağlanmıştı. 

FOTOĞRAFLI

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