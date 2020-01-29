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Araçtan 2 bin 370 paket kaçak sigara çıktı
GÜVENLİK 29.01.2020, 14:02
HATAY'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı, kovalamaca sonucu yakalanan araçtan 2 bin 370 paket kaçak sigara çıktı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada İ.A. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 2 bin 370 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.
İ.A.'ya ayrıca, kovalamaca sırasında trafiği tehlikeye düşürmekten ve ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada İ.A. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 2 bin 370 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.
İ.A.'ya ayrıca, kovalamaca sırasında trafiği tehlikeye düşürmekten ve ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.
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