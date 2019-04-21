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Araçta sıkışan hamile eşinin başından ayrılmadı

ADANA'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Çakmak, araçta sıkışan hamile eşi Fatime Çakmak'ın yanından kurtarma ekipleri gelene kadar ayrılmadı. Kaza, Seyhan ilçesi Kuzey Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilde,...

Araçta sıkışan hamile eşinin başından ayrılmadı
ADANA'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Çakmak, araçta sıkışan hamile eşi Fatime Çakmak'ın yanından kurtarma ekipleri gelene kadar ayrılmadı.
Kaza, Seyhan ilçesi Kuzey Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilde, hamile eşi Fatime Çakmak ile yolculuk eden Mehmet Çakmak, aniden sağa dönmek isteyen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Çakmak'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada, Fatime Çakmak araçta sıkıştı. Şoka giren hamile eşinin araçtan çıkaramayan Çakmak, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Bu sırada Çakmak, ekipler gelene kadar araçta bulunan eşinin başından bir an olsun ayrılmadı.
Gelen sağlık ekipleri, Fatime Çakmak'ın dikkatli bir şekilde sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa alıp hastaneye götürdü.

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