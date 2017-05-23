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Araçta kaçak silahlar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, jandarma tarafından durdurulup aranan hafif ticari araçta 2 kalaşnikof tüfek, 3 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı...

Araçta kaçak silahlar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, jandarma tarafından durdurulup aranan hafif ticari araçta 2 kalaşnikof tüfek, 3 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kartal Mahallesi girişinde oluşturdukları kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri sürücüsü ve plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurup aradı. Yapılan aramada araçta 2 kalaşnikof tüfek, 60 fişek, 1'i seyyar dipçikli özel yapım 3 tabanca, 6 şarjör ve  376 kurşun ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, ticari araçta bulunan A.A., C.P., V.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan alınan A.A., C.P., V.A. ve M.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarılan A.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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