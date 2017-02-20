Araçların arasından yola fırlayan 1.5 yaşındaki Mehmet ölümden döndü

BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, annesi ile birlikte yürürken park eden araçların arasından yola fırlayan 1.5 yaşındaki Mehmet Siraç Doğaner’e otomobil çarptı. Çarpan otomobilin yavaş ilerlemesi sayesinden ölümden dönen Doğaner, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza, dün Orhangazi’nin en işlek kesimlerinden Yalova Caddesi’nde meydana geldi. Annesi ve ağabeyi ile birlikte Yalova Caddesi’nde kaldırımdan yürüyen Mehmet Sıraç Doğaner, park halindeki araçların arasından yola fırladı. Bu sırada cadde üzerinde ilerleyen 28 yaşındaki Muharrem E. yönetimindeki 16 RV 994 plakalı otomobil aniden yola çıkan küçük Mehmet'e çarptı.Küçük Mehmet'e otomobil çarpması kısa süreli paniğe neden oldu. Annesi korku içinde oğlunu kucağına alarak ambulans bekledi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan küçük Mehmet'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Otomobilin ağır ilerlemesi sayesinde küçük Mehmet’in ölümden döndüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.FOTOĞRAFLI