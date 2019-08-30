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Aracıyla takla atan sürücü yaralandı
AVCILAR’dan Beylikdüzü yönüne giden bir otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu araç takla atarak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Esenyurt’taki Haramidere Mevkii’nde...
GÜVENLİK 30.08.2019, 08:56
AVCILAR’dan Beylikdüzü yönüne giden bir otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu araç takla atarak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Esenyurt’taki Haramidere Mevkii’nde D-100 karayoluna paralel yan yolda meydana geldi. 34 FR 2361 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirdi ve aracı takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kısa sürede gelen 112 Acil yardım sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak onu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Esenyurt’taki Haramidere Mevkii’nde D-100 karayoluna paralel yan yolda meydana geldi. 34 FR 2361 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirdi ve aracı takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kısa sürede gelen 112 Acil yardım sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak onu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.
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