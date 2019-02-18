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Aracının motoruna giren yavru köpek çıkarılınca sahiplendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, aracın motor kısmını giren yavru köpek sıkıştı. Otomobil çekici ile tamirhaneye çekilerek yavru köpek çıkarılırken, aracın sahibi köpeği sahiplendi. Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, İl Özel...

Aracının motoruna giren yavru köpek çıkarılınca sahiplendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, aracın motor kısmını giren yavru köpek sıkıştı. Otomobil çekici ile tamirhaneye çekilerek yavru köpek çıkarılırken, aracın sahibi köpeği sahiplendi.
Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, İl Özel İdaresi'nde görevli Metin Çalışkan sabah aracı ile işe geldi. Aracın motorundan gelen köpek sesini duyanlar mesai arkadaşlarını uyardı. Soğuk hava nedeniyle ısınan motor bölümüne giren köpeğin sıkıştığını gören Metin Calışkan, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi köpeği çıkaramayınca araç çekici ile sanayi sitesinde bulunan tamirhaneye götürüldü. Ustalar, yavru köpeği aracın motor kısmında çıkardı.
Metin Çalışkan köpeği sahipleneceğini belirterek, "Sabah çok soğuktu. İş yerine gidene kadar araba ısındı. Bizden sonra işe gelen arkadaşlar motor kısmından köpek sesi geldiğini duydular. Daha sonra inip baktığımda köpek olduğunu gördüm ve itfaiyeyi aradım. Arkadaşlar geldiler ama yeteri kadar takım olmadığı için arabaya zarar verilebilir düşüncesiyle aracı çekiciye koyarak sanayiye aldım geldim. Şimdi bu bize Allah'ın misafiri oldu. Bizde bu köpeğin bakımını üstleneceğiz. Bir köpeğimiz oldu." dedi.
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