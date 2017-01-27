Aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Merkez Kocasinan İlçesi Kocasinan Bulvarı'ndan kent merkezine giden 34 JLS 18 plakalı otomobili, polis ekipleri durdurmak istedi. Sürücü Ömer D., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçarken çevredeki bazı araçlara da çarparak, hafif şekilde zarar veren otomobili, Fuzuli Caddesi kavşağında, lastiklerine ateş ederek durdurdu. Otomobil sürücüsü Ömer D. ile yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ömer D. hakkında yakalama kararı olduğu ve araçta ruhsatsız tabanca bulunduğu için polisten kaçmaya çalıştığı kaydedildi.



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