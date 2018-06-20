Aracının içinde ölü bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, semt pazarlarında meyve ve sebze satan Yaşar Bilgiç (70), gece uyumak için girdiği minibüsünde ölü bulundu. Bilgiç'in kalp krizinden öldüğü sanılıyor.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi'ndeki 20 B 7855 plakalı minibüsün sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü koltuğundaki kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin Yaşar Bilgiç olduğu anlaşıldı. Bilgiç'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Semt pazarlarından meyve sebze sattığı öğrenilen Bilgiç'in kalp krizinden öldüğü sanılıyor.



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