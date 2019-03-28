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Aracının arkasına yazdırdığı yazı pahalıya patladı

BURSA'da kadın sürücü E.E., aracının arkasına yazdırdığı yazının kadınlara hakaret içerdiğini iddia ettiği vinç şoföründen şikayetçi oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen vinç şoförüne 4 bin 922 lira ceza kesen polis, yazıyı sökerek,...

Aracının arkasına yazdırdığı yazı pahalıya patladı
BURSA'da kadın sürücü E.E., aracının arkasına yazdırdığı yazının kadınlara hakaret içerdiğini iddia ettiği vinç şoföründen şikayetçi oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen vinç şoförüne 4 bin 922 lira ceza kesen polis, yazıyı sökerek, aracı trafikten men etti.
Yıldırım ilçesinde otomobiliyle trafikte seyir halinde olan kadın sürücü E.E., önünde ilerleyen G.T. yönetimindeki 16 JVD 73 plakalı vincin arkasındaki, 'Her önüne gelene selektör yapma cici kız, akün biter ... mahkum kalırsın' yazısını gördü. E.E., kadınlar hakkında hakaret içerdiğini öne sürdüğü yazının fotoğrafını çekip, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vinci, Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde durdurdu. Aracı bırakıp kaçmaya çalışan G.T., yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen G.T.'ye toplam 4 bin 922 lira para cezası kesildi. Şikayete konu olan yazı sökülerek, araç trafikten men edildi.
E.E.'nin, yazıyı yazdığı belirtilen G.T.'den şikayetçi olduğu belirtildi.

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