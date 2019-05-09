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Aracını çeken polislerle tartışınca gözaltına alındı

GEBZE (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, hatalı park nedeniyle çekiciyle kaldırılmak istenen otomobilin sürücü, polisle tartışınca yere yatırılarak gözaltına alındı. Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde dün öğleden...

Aracını çeken polislerle tartışınca gözaltına alındı

GEBZE (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, hatalı park nedeniyle çekiciyle kaldırılmak istenen otomobilin sürücü, polisle tartışınca yere yatırılarak gözaltına alındı.
Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde dün öğleden sonra, ismi öğrenilemeyen sürücü, yasak olan alana otomobilini park etti. Bölgeye gelen polis ekibi, aracı çekici yardımıyla kaldırmak istedi. Ancak bu sırada sürücü geldi. Sürücü, aracın çekiciye yüklenmesine engel olmaya çalışınca, tartışma çıktı. Trafik ekibi, sürücü taşkınlık yapınca biber gazıyla müdahalede bulundu, takviye ekip istedi. Direnen sürücü, yere yatırılarak gözaltına alındı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, polislere "Yapmayın memur bey’ diyerek, sürücüye yapılan müdahaleye tepki gösterdi.
Araç çekici ile götürülürken, sürücü ise ‘Polise mukavemet’ suçundan polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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