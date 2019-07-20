Aracında ve üzerine 5 kilo bonzai bulunan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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