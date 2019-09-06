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Aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Olay akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ereğli ilçesi Göktepe mevkiinde...

GÜVENLİK 06.09.2019, 17:26
Aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.
Olay akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ereğli ilçesi Göktepe mevkiinde meydana geldi. Işıklı kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen, kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 67 TP 527 plakalı hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören diğer sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Çocuk, yeşil ışığın yanması ile hareket eden aracın ön konsolunun üzerinde yatmaya devam etti. Seyir halindeki araç bir süre sonra gözden kayboldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi

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