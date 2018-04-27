Aracın motoruna yılan girdi

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde elektrik arızası için gittikleri mahallede araçlarına yılan girdiğini gören 3 teknisyen, korku ile kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri, aracın motor bölümüne giren 1 metre uzunluğundaki yılanı çıkardı.
Elektrik arızası için bu sabah Kayseri'den Sarız'a giden elektrik şirketinde teknisyen Sefa Özdemir, müdahale için bekledikleri yerde araçlarına büyük bir yılan girdiğini gördü. Özdemir ve yanındaki 2 arkadaşı, kendilerini hızla araçtan attı. Elektrik teknisyenleri, aracın motor bölümüne giren yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Sarız Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yılanı araçtan çıkardı. 1 metre uzunluğundaki yılan, ardından doğaya bırakıldı.
Yılanın araçlarından çıkarılmasıyla rahat nefes alan elektrik teknisyenlerinden Sefa Özdemir, "Kocaman yılandı, korkunçtu" dedi.
FOTOĞRAFLI
Elektrik arızası için bu sabah Kayseri'den Sarız'a giden elektrik şirketinde teknisyen Sefa Özdemir, müdahale için bekledikleri yerde araçlarına büyük bir yılan girdiğini gördü. Özdemir ve yanındaki 2 arkadaşı, kendilerini hızla araçtan attı. Elektrik teknisyenleri, aracın motor bölümüne giren yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Sarız Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yılanı araçtan çıkardı. 1 metre uzunluğundaki yılan, ardından doğaya bırakıldı.
Yılanın araçlarından çıkarılmasıyla rahat nefes alan elektrik teknisyenlerinden Sefa Özdemir, "Kocaman yılandı, korkunçtu" dedi.
FOTOĞRAFLI