Aracın motoruna yılan girdi

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde elektrik arızası için gittikleri mahallede araçlarına yılan girdiğini gören 3 teknisyen, korku ile kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri, aracın motor bölümüne giren 1 metre uzunluğundaki yılanı çıkardı.

Elektrik arızası için bu sabah Kayseri'den Sarız'a giden elektrik şirketinde teknisyen Sefa Özdemir, müdahale için bekledikleri yerde araçlarına büyük bir yılan girdiğini gördü. Özdemir ve yanındaki 2 arkadaşı, kendilerini hızla araçtan attı. Elektrik teknisyenleri, aracın motor bölümüne giren yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Sarız Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yılanı araçtan çıkardı. 1 metre uzunluğundaki yılan, ardından doğaya bırakıldı.

Yılanın araçlarından çıkarılmasıyla rahat nefes alan elektrik teknisyenlerinden Sefa Özdemir, "Kocaman yılandı, korkunçtu" dedi.



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