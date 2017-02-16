Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

Aracın motoruna sıkışan kedi 1 satte kurtarıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da park halindeki hafif ticari aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 02...

Aracın motoruna sıkışan kedi 1 satte kurtarıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da park halindeki hafif ticari aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 02 BD 831 plakalı hafif ticari acının motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan Mustafa Yıldırım, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonuçsuz kalınca araç, çekici yardımıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, burada 1 saat süren çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi, yere bırakılınca koşarak uzaklaştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.