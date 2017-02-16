Aracın motoruna sıkışan kedi 1 satte kurtarıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da park halindeki hafif ticari aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 02 BD 831 plakalı hafif ticari acının motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan Mustafa Yıldırım, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonuçsuz kalınca araç, çekici yardımıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, burada 1 saat süren çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi, yere bırakılınca koşarak uzaklaştı.
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Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da park halindeki hafif ticari aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.