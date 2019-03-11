Aracın çarptığı yaralı köpek kurtarılamadı

VAN'ın İstasyon Mahallesi'nde aracın çarpmasıyla ağır yaralanan yavru köpek, götürüldüğü barınakta kurtarılamadı.

Merkez Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında yolda yürüyen Emrah Sefer, aracın çarptığı yaralı yavru köpeği gördü. Sefer, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekibi, yaralı köpeği alarak hayvan barınağında tedaviye aldı. Ancak iç kanama geçiren köpek kurtarılamadı.

Sefer, "Bir köpeğe çarpıp kaçmak ne kadar insanlığa sığar? Belki zamanında tedavi altına alınsaydı köpek kurtarılırdı. Köpeğin ölmesine çok üzüldüm. Bu konuda herkes duyarlı olsun istiyorum" dedi.



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