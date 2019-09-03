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Aracın çarptığı peçeli baykuşa tedavi

KONYA'da, araç çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'nce tedaviye alındı.  Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde...

GÜVENLİK 03.09.2019, 07:19
Aracın çarptığı peçeli baykuşa tedavi
KONYA'da, araç çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'nce tedaviye alındı. 
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde araç çarpması sonucu peçeli baykuşun yaralandığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, baykuşu teslim aldı. Peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürüldü. Baykuşa tedavi uygulandığı belirtildi. 

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