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Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü
GÜVENLİK 21.01.2020, 16:40
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan bir aracın çarpması sonucu öldü.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Kayseri Mahallesi yakınlarında, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Sırtlanı görenlerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından, yapılan incelemenin ardından sırtlan gömüldü. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Kayseri Mahallesi yakınlarında, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Sırtlanı görenlerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından, yapılan incelemenin ardından sırtlan gömüldü. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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