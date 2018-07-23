Aracın arkasında sürüklendi ama çantasını kaptırmadı

BURSA'da, yanına yaklaşan otomobilden sarkan kişinin çantasını almak istediği K.T., aracın arkasında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Çantasını kaptırmayan K.T., hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. K.T. adlı erkek, park halindeki otomobilinin bagajına eşyasını yerleştirdiği sırada bir otomobil arkasından yaklaşıp yanında durdu. Aracın arka kapısını açıp sarkan kimliği belirsiz kişi, K.T.'nin kolundaki çantayı almak istedi. Ancak K.T., çantayı iki eliyle tutarak bırakmadı. Sürücünün gaza basmasıyla aracın arkasında sürüklenen K.T., yaklaşık 10 metre sonra çantasıyla birlikte yere düştü. İçinde 3 kişinin bulunduğu belirlenen otomobil ise olay yerinden uzaklaştı.Çantasını kaptırmayan ve hafif yaralanan K.T., 112 Acil ekibinin olay yerinde yaptığı müdahale ardından evine gitti. Kapkaç girişimi, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüyü inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobili ve içindeki 3 kişiyi belirledi. Şüpheliler, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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