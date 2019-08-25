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Aracın akaryakıt deposundan uyuşturucu çıktı
VAN'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu araçta yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi. Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki...
GÜVENLİK 25.08.2019, 12:08
VAN'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu araçta yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki denetimlerde, şüphe üzerine sürücü durduruldu. Aracında narkotik köpek 'Barut' ile yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki denetimlerde, şüphe üzerine sürücü durduruldu. Aracında narkotik köpek 'Barut' ile yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
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