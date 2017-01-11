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Araç parkı yüzünden çıkan kavgasında iki kişi vuruldu

ÇORUM’da araç park etme yüzünden iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancayla 2 kişi yaralandı. Olay İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Caddesi üzerinde iş yeri bulunan 50 yaşındaki...

Araç parkı yüzünden çıkan kavgasında iki kişi vuruldu
ÇORUM’da araç park etme yüzünden iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancayla 2 kişi yaralandı.
Olay İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Caddesi üzerinde iş yeri bulunan 50 yaşındaki Bahri A. ile otomobil sürücüsü 35 yaşındaki Muhammet K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücü Muhammet K. üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek Bahri A.'yı ayağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri de yoldan geçen Hasan K.'yı gözünden yaraladı. Her iki yaralı da çağrılan ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından yaya olarak kaçan Muhammet K.'nın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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