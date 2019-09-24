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Araç muayene istasyonu şube müdürüne 'zimmet'ten gözaltı
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, araç muayene istasyonu şube müdürü F.K., yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. F.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çivril Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 24.09.2019, 11:53
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, araç muayene istasyonu şube müdürü F.K., yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. F.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Çivril Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan araç muayene istasyonundaki kasa hesaplarında eksik çıktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şube müdürü F.K.'nin, farklı zamanlarda, sahte belgelerle yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan F.K., bu sabah, evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çivril Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan araç muayene istasyonundaki kasa hesaplarında eksik çıktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şube müdürü F.K.'nin, farklı zamanlarda, sahte belgelerle yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan F.K., bu sabah, evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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